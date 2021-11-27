«Может быть приграничный инцидент». Как избежать провокаций со стороны Польши? Анонс интервью Александра Вольфовича

Новости Беларуси. Чумные головы по ту сторону границы рассчитывают на то, что белорусы поддадутся на провокацию приграничного инцидента. Как будем реагировать? Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал государственный секретарь Совета безопасности, отвечая на вопрос о сложившейся у белорусских рубежей обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Под видом борьбы с нелегальной миграцией, беженцами, чтобы поставить заслон в Европу, только на территории Польши создана группировка, насчитывающая 23 тысячи человек. Из них около 15 тысяч – военнослужащие разных родов войск. Силы и средства разведки у нас работают, отслеживают. Все это не может не вызывать беспокойство военных людей.

Конечно же, мы анализируем обстановку. Наши силы и средства готовы действовать адекватно в случае, не дай бог, развязывания каких-то провокационных действий. Все, что создано сегодня на сопределе, может спровоцировать обстановку. Это как та искра. И, наверное, на что-то рассчитывают чумные головы, что мы поддадимся на панику, в том числе и наш Главнокомандующий отдаст приказ выдвинуть группировки к границе. А это уже может быть приграничный инцидент, который от маленьких, небольших по размеру боевых действий может привести к крупномасштабной войне. Мы здраво смотрим на эти вещи и не позволим нас спровоцировать. Конечно же, отпор мы готовы дать.