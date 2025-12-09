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В Речицком районе открыли обновлённый мемориальный комплекс «Кобылево»

09 декабря 2025 11:47
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В Международный день памяти жертв геноцида в Речицком районе открыли обновленный мемориал, посвященный трагедии в деревне Кобылево. В мае 43-го она повторила судьбу Хатыни – была сожжена нацистами и их пособниками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Речицком районе открыли обновлённый мемориальный комплекс «Кобылево»-2

От рук фашистов погибли более 1100 жителей, половина из которых – дети. Жестокая расправа стала местью за народное сопротивление и помощь партизанам. После войны село возродилось, но уже под другим названием – Первомайск. В память о земляках у братской могилы сначала уставили обелиск, а в этом году решили создать полноценный мемориал.

В Речицком районе открыли обновлённый мемориальный комплекс «Кобылево»-4

Ольга Колоцей, жительница Речицы:
Мама моя была в Германии, в 14 лет ее забрали, но она там выжила, вернулась сюда и жила. Я эту чту память.

В Речицком районе открыли обновлённый мемориальный комплекс «Кобылево»-6

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
Мы отдаем дань тем жертвам, которые мы принесли в результате завоевания Победы в этой кровопролитной войне. Это наша память о каждом третьем расстрелянном, замученном, уничтоженном на нашей белорусской земле. О тех карательных операциях, в результате которых было уничтожено большое количество мирного населения. О тех тюрьмах, лагерях, местах с принудительного содержания, которые превратились в настоящую фабрику смерти.

На мемориале установили памятный знак с барельефом «Скорбящая мать» и воспоминаниями очевидцев трагедии. Рядом появились стела и часовня-звонница. Работы по их обновлению велись более двух лет, в том числе во время республиканского субботника.

# Великая Отечественная война # Алексей Стук

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