Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья состоялось в Минске

Белорусы всегда могли рассчитывать на поддержку своих послов доброй воли, проживающих за рубежом. Это отметил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета перед заседанием Консультативного совета по делам белорусов зарубежья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участники не только подвели итоги года, но и обсудили планы на 2026-й, предложив конкретные меры для усиления культурного и гуманитарного обмена. Этого требуют современные условия, когда на Беларусь оказывается большое давление и многие зарубежные СМИ представляют нашу страну лишь в негативном свете. Сегодняшняя встреча – лучшая реклама Беларуси для продвижения ее на международной арене.

Оксана Солопова, первый заместитель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России:

Весь год белорусы мира ждут возможности приехать сюда, увидеть друг друга, собраться на этой беспрецедентной площадке. Нет примеров подобного взаимодействия, когда представители государства, государственной нации собираются все вместе в материнском государстве для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с взаимодействием диаспоры.

Денис Якушевич, руководитель Белорусского культурного центра «Світанак» (Узбекистан):

Между Узбекистаном и Беларусью сложились более чем доверительные, дружеские отношения. И по всем показателям: по показателям экономики, по показателям образования прогресс буквально налицо. Мы очень рады такому сотрудничеству и от всей души еще раз хотим выразить слова благодарности Александру Григорьевичу Лукашенко за его внимание в развитии таких двусторонних отношений, Министерству иностранных дел Республики Беларусь и, естественно, всему белорусскому народу. Для участия в сегодняшней встрече в Минск приехали из 15 стран, в том числе России, Грузии, Израиля и Молдовы, 30 представителей белорусской диаспоры. Свою любовь к родине они не скрывают и за тысячи километров от нее в сердце хранят самые теплые образы, знакомые с детства.

Виктор Надоленко, заместитель председателя Белорусского культурного центра «Ангрена» (Узбекистан):

Давно здесь я не был.

Казалось, забылось уже.

Но корни твои сидят во мне крепко, в моей белорусской душе.