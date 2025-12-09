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Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья состоялось в Минске

09 декабря 2025 11:34
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Белорусы всегда могли рассчитывать на поддержку своих послов доброй воли, проживающих за рубежом. Это отметил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета перед заседанием Консультативного совета по делам белорусов зарубежья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья состоялось в Минске-2

Его участники не только подвели итоги года, но и обсудили планы на 2026-й, предложив конкретные меры для усиления культурного и гуманитарного обмена. Этого требуют современные условия, когда на Беларусь оказывается большое давление и многие зарубежные СМИ представляют нашу страну лишь в негативном свете. Сегодняшняя встреча – лучшая реклама Беларуси для продвижения ее на международной арене.

Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья состоялось в Минске-4

Оксана Солопова, первый заместитель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России: 
Весь год белорусы мира ждут возможности приехать сюда, увидеть друг друга, собраться на этой беспрецедентной площадке. Нет примеров подобного взаимодействия, когда представители государства, государственной нации собираются все вместе в материнском государстве для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с взаимодействием диаспоры. 

Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья состоялось в Минске-6

Денис Якушевич, руководитель Белорусского культурного центра «Світанак» (Узбекистан):
Между Узбекистаном и Беларусью сложились более чем доверительные, дружеские отношения. И по всем показателям: по показателям экономики, по показателям образования прогресс буквально налицо. Мы очень рады такому сотрудничеству и от всей души еще раз хотим выразить слова благодарности Александру Григорьевичу Лукашенко за его внимание в развитии таких двусторонних отношений, Министерству иностранных дел Республики Беларусь и, естественно, всему белорусскому народу.

Для участия в сегодняшней встрече в Минск приехали из 15 стран, в том числе России, Грузии, Израиля и Молдовы, 30 представителей белорусской диаспоры. Свою любовь к родине они не скрывают и за тысячи километров от нее в сердце хранят самые теплые образы, знакомые с детства.

Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья состоялось в Минске-8

Виктор Надоленко, заместитель председателя Белорусского культурного центра «Ангрена» (Узбекистан):
Давно здесь я не был.
Казалось, забылось уже.
Но корни твои сидят во мне крепко, в моей белорусской душе.

Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья состоялось в Минске-10

Александр Жиляев, председатель Союза белорусов в Грузии:
Люблю тебя любовью кроткой, как сын заботливую мать.
Твой образ чистым светом соткан, несу в душе его печать.

Прибывшие в Минск участники заседания – по сути наши зарубежные послы. Их вклад в популяризацию белорусской культуры и поддержку соотечественников ценят в МИД. Глава внешнеполитического ведомства вручил почётные грамоты наиболее активным представителям диаспоры. Ответным жестом стал особый подарок от белорусов Узбекистана в знак крепких связей с исторической родиной.

# МИД Республики Беларусь # Международное сотрудничество

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