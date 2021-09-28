Лукашенко об отмене смертной казни: девчонку на куски порубили и в ванну бросили. Когда вы на это всё посмотрите, поймёте
Новости Беларуси. Референдум по новой редакции Основного закона Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года. Это требование Президента. Об этом Александр Лукашенко заявил на расширенном заседании Конституционной комиссии. 28 сентября, подводя промежуточный итог работы, Президент подчеркнул, что вариант новой Конституции есть, однако в нем еще достаточно спорных моментов. Финальная редакция документа должна консолидировать белорусское общество и заложить прочный правовой фундамент для развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Нет единодушия у членов комиссии по вопросам отмены смертной казни. Несмотря на то, что в проекте Конституции изменения в соответствующую статью пока не внесены, в зале присутствовали и те, кто придерживается другого мнения.
Сергей Дубков, кандидат экономических наук:
По поводу отмены смертной казни. Мне кажется, что сейчас заложена ментальная ловушка. С одной стороны, предлагаемые изменения усиливают традиционные ценности белорусского общества. Эти традиционные ценности базируются на христианских ценностях. При этом одна из фундаментальных христианских ценностей – право на жизнь – стоит в стороне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается смертной казни. Я часто думал о том, чтобы обществу показать некоторые преступления, которые совершили люди, приговоренные к смертной казни. Девчонку ни в чем неповинную затащили на квартиру, изнасиловали, на куски порубили и в ванну бросили, залили водой. Я говорю: принесите материалы. Мне же подписывать указ по смертной казни. Слушайте, жутко смотреть на это. И вот когда вы на все это посмотрите, тогда вы поймете, надо это отменять или не надо. У нас есть еще одно наказание, которое хуже смертной казни, – пожизненное заключение. И они понимают, что это навсегда.
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