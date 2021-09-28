Лукашенко об отмене смертной казни: девчонку на куски порубили и в ванну бросили. Когда вы на это всё посмотрите, поймёте

Новости Беларуси. Референдум по новой редакции Основного закона Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года. Это требование Президента. Об этом Александр Лукашенко заявил на расширенном заседании Конституционной комиссии. 28 сентября, подводя промежуточный итог работы, Президент подчеркнул, что вариант новой Конституции есть, однако в нем еще достаточно спорных моментов. Финальная редакция документа должна консолидировать белорусское общество и заложить прочный правовой фундамент для развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Нет единодушия у членов комиссии по вопросам отмены смертной казни. Несмотря на то, что в проекте Конституции изменения в соответствующую статью пока не внесены, в зале присутствовали и те, кто придерживается другого мнения.