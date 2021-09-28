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Шпаковский: предлагаю закрепить в Конституции принцип комплектования ВНС, а детализировать на уровне избирательного права

28 сентября 2021 17:40
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 28 сентября расширенное заседание Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Алена Сырова, СТВ:
Обсуждали новый конституционный орган – Всебелорусское народное собрание. И пока к его будущему функционалу и формированию больше вопросов, чем ответов.  

Шпаковский: предлагаю закрепить в Конституции принцип комплектования ВНС, а детализировать на уровне избирательного права-1

Александр Шпаковский, политолог:
Я не думаю, что у нас здесь в ходе нынешнего совещания получится предложить оптимальный механизм формирования ВНС, предлагаю просто закрепить в Конституции принцип его комплектования, как «представители депутатского корпуса плюс иные граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом», а детализировать непосредственно, каким образом будут выдвигаться делегаты Всебелорусского народного собрания, на уровне избирательного законодательства.  

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Шпаковский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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