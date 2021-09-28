Шпаковский: предлагаю закрепить в Конституции принцип комплектования ВНС, а детализировать на уровне избирательного права

Алена Сырова, СТВ: Обсуждали новый конституционный орган – Всебелорусское народное собрание. И пока к его будущему функционалу и формированию больше вопросов, чем ответов.

Александр Шпаковский, политолог:

Я не думаю, что у нас здесь в ходе нынешнего совещания получится предложить оптимальный механизм формирования ВНС, предлагаю просто закрепить в Конституции принцип его комплектования, как «представители депутатского корпуса плюс иные граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом», а детализировать непосредственно, каким образом будут выдвигаться делегаты Всебелорусского народного собрания, на уровне избирательного законодательства.

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