Прямой эфир

МАРТ признал ненадлежащей рекламу шоколадных палочек

05 мая 2026 15:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
МАРТ признал ненадлежащей рекламу шоколадных палочек-0

МАРТ признал ненадлежащей рекламу шоколада и одного из развлекательных проектов, сообщили в ведомстве.

Реклама шоколада Oboldini (ООО «Монтбрук») содержала формулировки и визуальные элементы, которые могли восприниматься неоднозначно и нарушали нормы этики.

Также под распространение ненадлежащий рекламы попали «музеи» пиццы и шоколада (ООО «ДИВИАН ИКО»): организации использовали слово «музей» без соответствующего статуса, что могло вводить потребителей в заблуждение.

По итогам проверки реклама признана ненадлежащей, а компаниям выданы предписания об устранении нарушений (ООО «ДИВИАН ИКО») и прекращении ее распространения (ООО «Монтбрук»).

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Главные торжества на День Победы в Минской области пройдут на Кургане Славы
05 мая 2026 15:04

Главные торжества на День Победы в Минской области пройдут на Кургане Славы

Четыре современных объекта – побывали на предприятиях Несвижского района
05 мая 2026 15:04

Четыре современных объекта – побывали на предприятиях Несвижского района

Возвели более 20 многоквартирных домов – узнали, как развивается социальная инфраструктура Солигорска
05 мая 2026 15:01

Возвели более 20 многоквартирных домов – узнали, как развивается социальная инфраструктура Солигорска