МАРТ признал ненадлежащей рекламу шоколадных палочек

МАРТ признал ненадлежащей рекламу шоколада и одного из развлекательных проектов, сообщили в ведомстве.

Реклама шоколада Oboldini (ООО «Монтбрук») содержала формулировки и визуальные элементы, которые могли восприниматься неоднозначно и нарушали нормы этики.

Также под распространение ненадлежащий рекламы попали «музеи» пиццы и шоколада (ООО «ДИВИАН ИКО»): организации использовали слово «музей» без соответствующего статуса, что могло вводить потребителей в заблуждение.

По итогам проверки реклама признана ненадлежащей, а компаниям выданы предписания об устранении нарушений (ООО «ДИВИАН ИКО») и прекращении ее распространения (ООО «Монтбрук»).

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