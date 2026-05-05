Главные торжества на День Победы в Минской области пройдут на Кургане Славы

Главные мероприятия ко Дню Победы в Минской области пройдут на мемориальном комплексе Курган Славы». Об этом сообщает Минский облисполком.

С утра там откроется выставка, посвященная Великой Отечественной войне, а также начнут работу экспозиции и площадки с продукцией местных предприятий и ремесленников. В полдень состоится церемония возложения цветов и минута молчания.

Вечером запланирована видеоинсталляция с использованием хроники, графики и световых эффектов, завершится программа праздничным фейерверком. Для посетителей будет организован специальный транспортный маршрут.