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Главные торжества на День Победы в Минской области пройдут на Кургане Славы

05 мая 2026 15:04
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Главные торжества на День Победы в Минской области пройдут на Кургане Славы-0

Главные мероприятия ко Дню Победы в Минской области пройдут на мемориальном комплексе Курган Славы». Об этом сообщает Минский облисполком.

С утра там откроется выставка, посвященная Великой Отечественной войне, а также начнут работу экспозиции и площадки с продукцией местных предприятий и ремесленников. В полдень состоится церемония возложения цветов и минута молчания.

Вечером запланирована видеоинсталляция с использованием хроники, графики и световых эффектов, завершится программа праздничным фейерверком. Для посетителей будет организован специальный транспортный маршрут.

# общество

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