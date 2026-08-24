Лукашенко обозначил ключевые направления сотрудничества с Архангельской областью

Объединив усилия холдинга «Амкодор» и профильных архангельских предприятий, стороны намерены запустить производство сложнейших узлов – харвестерных головок, что позволит закрыть потребности рынка и уйти как от западных санкций, так и от китайской техники. В целом Александр Лукашенко обозначил сразу несколько ключевых направлений для перспективного сотрудничества – от автоматизации горнодобывающего сектора до тесного взаимодействия в научно‑образовательной сфере.

Глава государства поставил задачу восстановить прежний уровень товарооборота с этим северным регионом России. Как подчеркнул Президент Беларуси, Минск и Архангельск способны на большее и планку необходимо поднимать как минимум в три раза. Главная ставка в перезагрузке отношений – на промышленную кооперацию. Ключевым вектором должно стать лесное машиностроение, что вполне закономерно. И Беларусь, и Архангельская область исключительно богаты лесами и обладают колоссальным опытом их освоения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Горные разработки, известные «Алроса», где работают наши карьерные самосвалы грузоподъемностью до 130 тонн. Сегодня искусственный интеллект так называемый и роботы пришли очень широко в любой стране по тем или иным направлениям. Поэтому мы поставили вам роботизированные комплексы БЕЛАЗа, которые проходят испытания также у вас. Уверен, что они хорошо себя зарекомендуют, потому что мы их видели в работе в Беларуси.

Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно и еще одно направление – это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве.

Архангельск – север. Непросто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие. Не потому, что оно белорусское. Это общепризнано. Это в Беларуси. Мы сотрудничали и будем развивать наше сотрудничество по всем направлениям, которые вам интересны будут. Образование у нас, я считаю, на постсоветском пространстве – самое лучшее. Это не потому, что оно вот такое лучшее и все, а потому, что мы не отвергли старый опыт, а вырастали из того, что нам досталось. В Советском Союзе, вы знаете, уровень образования был высочайший. И я считаю, что вряд ли кто-то в мире такого уровня достиг.