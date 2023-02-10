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Несвижские школьники победили в областной олимпиаде МЧС

10 февраля 2023 08:55
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Новости Беларуси. В центральном регионе подвели итоги областной олимпиады «Школа безопасности – 2023». Победителями сразу в трех возрастных категориях стали ребята из Несвижского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несвижские школьники победили в областной олимпиаде МЧС-1

Интеллектуальный конкурс прошел в Боровлянской средней школе № 3. Участники должны были пройти тестирование на знание основ безопасности жизнедеятельности. Ответить, как вести себя при пожарах и наводнениях, что делать при утечке газа и где прятаться от грозы. Всего 100 вопросов. Участие приняли более 70 ребят со всех уголков Минской области. Все победители районных этапов.

Несвижские школьники победили в областной олимпиаде МЧС-4

Виталий Головко, начальник Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Минского областного управления МЧС:
В каждом районе созданы клубы юных спасателей и пожарных, которые постоянно занимаются изучением вопросов по основам безопасности жизнедеятельности. Изучение основ безопасности жизнедеятельности тоже дает свои плоды, уже был ряд случаев, когда ребята, проходя мимо прохожих на улице, оказывали им помощь: где-то поскользнулись, потеряли сознание – своевременно оказали первую неотложную помощь.

Также спасатели МЧС организовали обучающие тематические площадки. Дети могли поиграть в шашки, в качестве фигур –пожарные извещатели. А еще пройти квест, например, найти опасные места в импровизированной квартире и ответить на каверзные вопросы.

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# МЧС Беларуси # общество # Виталий Головко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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