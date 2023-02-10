Пережил две войны и революцию. В Гродно восстанавливают здание бывшего пивзавода

Новости Беларуси. В Гродно восстанавливают здание бывшего пивзавода. Это один из самых значимых инвестиционных проектов в областном центре. На территории комплекса появится мини-пивоварня, музей и ресторан с уникальным интерьером и выходом к Неману, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже летом жители и гости города смогут увидеть первые результаты масштабной реконструкции. Сейчас восстанавливаются частично утраченные пилястры, чтобы вернуть фасаду главного корпуса изначальный вид. Здание – архитектурный памятник XVII века – бывший дворец рода Огинских.

Александр Заглубоцкий, заместитель директора компании-инвестора:

Прямо вручную мы достаем кирпичи, которые разрушены временем, и на их место устанавливаем. И старый этот кирпич при перезакладке используется на текущий момент при восстановлении исторических колонн-пилястр.

Строители работают в тандеме с учеными и историками. У здания богатое прошлое. Оно не единожды перестраивалось. Завод пережил две мировые войны и революцию. Специалисты стремятся восстановить облик, который был у строения во второй половине ХIХ века.

Александр Заглубоцкий:

При вскрытии полов, оказался очень большой «пирог» полов разных периодов. И мы нашли плитку, которая была уложена на одном из этапов строительства этого здания. Это плитка больше напоминает нашу современную тротуарную плитку, но она была уложена в главном зале здания. Эту плитку получилось без потерь демонтировать, мы ее собираем, складываем и она будет использована в отделке интерьера.