Лучшего фрезеровщика страны выбрали в Жодино. Кто получил почётное звание?
Новости Беларуси. На пути к знаку качества. О необходимости его учреждения на неделе заявил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также во время рабочей поездки в Гомель Александр Лукашенко объявил, что 2024-й в стране пройдет под знаком качества.
Хоть это давно бренд нашей страны – нет предела совершенству. И слагаемые соответствия высоким стандартам, которые устанавливает потребитель, – то, что нужно производителям. В любом сложном механизме не существует мелочей. Это знают хорошо наши машиностроители. Самому современному станку задать точность в работе может лишь высококлассный специалист. Именно такие и собрались в Жодино, где определили лучшего фрезеровщика страны.
Алина Мычко знает имя победителя.
Республиканский конкурс профмастерства прошел в нашей стране уже в 15-й раз. Виталий Яковчик здесь не впервые. За плечами – более 10 лет ежедневного оттачивания навыков. Хорошее знание теории и безупречный глазомер позволяют выполнять свою работу на «отлично». Что еще? «Гены», – шутит Виталий.
Виталий Яковчик, фрезеровщик ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»:
Отец шлифовщик, а дед столяром был. Так совпало, что попал во фрезеровщики. Интересно, надо творчески подходить. Главное – придумать, как делать, чтобы еще успеть за отведенное время. Иногда лучше узнать, где деталь будет, чем узнавать у конструкторов, какие там должны быть размеры. Иногда проще узнать, куда она идет. Это на многое влияет, человеческий фактор никто не отменял, даже у конструкторов.
Такой конкурс – отличная возможность не только доказать свое мастерство, но и набраться опыта.
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