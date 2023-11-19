Лучшего фрезеровщика страны выбрали в Жодино. Кто получил почётное звание?

Новости Беларуси. На пути к знаку качества. О необходимости его учреждения на неделе заявил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также во время рабочей поездки в Гомель Александр Лукашенко объявил, что 2024-й в стране пройдет под знаком качества.

Хоть это давно бренд нашей страны – нет предела совершенству. И слагаемые соответствия высоким стандартам, которые устанавливает потребитель, – то, что нужно производителям. В любом сложном механизме не существует мелочей. Это знают хорошо наши машиностроители. Самому современному станку задать точность в работе может лишь высококлассный специалист. Именно такие и собрались в Жодино, где определили лучшего фрезеровщика страны.