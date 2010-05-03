Лидер немецких либералов потребовала запретить паранджу во всей Европе

Заместитель председателя Еврпропарламента Сильвана Кох-Мерин (Silvana Koch-Mehrin) предложила распространить запрет на всю территорию ЕС.

После одобрения парламентом Бельгии запрета на ношение паранджи заместитель председателя Еврпропарламента Сильвана Кох-Мерин (Silvana Koch-Mehrin), которая также является одним из лидеров немецких либералов, — Свободной демократической партии Германии (СвДП) — предложила распространить запрет на всю территорию ЕС.



Кох-Мерин назвала паранджу и другие подобные формы одежды, обязывающие женщин прятать свое лицо, «передвижными тюрьмами». «Подобное закутывание женщин является наглой демонстрацией приверженности ценностям, которые мы в Европе не разделяем», — отметила лидер немецких либералов.

По словам Сильваны Кох-Мерин, никто не должен быть стеснен в личной свободе и свободе вероисповедания. «Однако свобода не должна заходить настолько далеко, чтобы кто-либо отнимал у человека его лицо. Во всяком случае, не в Европе», — добавила она.

Депутат призналась, что ее смущает и раздражает, когда на улице ей встречается человек, закутанный с ног до головы, так что нельзя его разглядеть. «Я не могу оценить, кто и с какими намерениями ко мне приближается, — отметила Кох-Мерин. — Страха у меня, разумеется, нет, но, тем не менее, я чувствую себя неуверенно».

Со своей стороны европейские правозащитники негативно отнеслись к недавнему решению бельгийских депутатов запретить паранджу. Представители Amnesty International заявили 30 апреля об «опасном прецеденте». Беспокойство правозащитников также вызывает тот факт, что запрет на ношение паранджи в общественных местах собирается ввести Франция: правительство рассмотрит это вопрос 19 мая, пишет Lenta.ru.