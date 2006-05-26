Летняя трудовая сессия не за горами

Средства на финансирование и подготовку мероприятий по обеспечению рабочими местами молодёжи государство выделяет немалые, и с каждым годом размер их увеличивается.

Учебный год близится к завершению. Книги, конспекты, шпаргалки - всё это понадобится нескоро. Сейчас - время подумать о проведении с пользой каникулах, причём не только школьных, но и студенческих.

<На данный момент мы можем говорить, что будет создано 46 студенческих отрядов на территории Минской области. Из них 11 педагогических, 22 - по строительству и обустройству населённых пунктов Минской области, сельскохозяйственных и два в области охраны окружающей среды. В каждом агрогородке создан и будет работать волонтёрский отряд по оказанию помощи всем структурам по благоустройству населённых пунктов. Заработать сегодня молодой человек на Минщине может достаточно, но это зависит от его желания. Как показал опыт работы студенческих отрядов, которые работали на объектах <Дожинки>, заработали ребята от 250 до 600 тыс. рублей>, - рассказал начальник отдела по делам молодёжи Минского областного исполнительного комитета Александр Шлыков.

Одни из самых востребованных видов работы - ремонтно-строительные. Однако популярностью пользуются и ряд других профессий: от сторожей и грузчиков до кухонных работников. Кроме того, в период летних каникул учащиеся смогут попробовать свои силы в качестве воспитателей в детских лагерях. Зарплата за такую работу от 200 тысяч рублей. Более высокооплачиваемая работа у рекламных агентов. Тут можно получить порядка 500-550 тысяч рублей в месяц.



Специалисты уверяют, трудностей с получением работы и оформлением документов не возникнет. Мест хватит всем, а о документах позаботится нанимающая организация. Главное - удостовериться в её компетенции. Знать свои права тоже не помешает. <По законодательству молодой человек 14-16 лет - работает 23 часа в неделю, 16-18 лет - 35 часов, после 18 лет - обычный рабочий день>, - пояснил Александр Шлыков.

В БГУ для работы в летний период сформировано 12 студенческих отрядов. Планируется, что молодые люди будут благоустраивать и подготавливать к новому учебному году студенческие общежития, территории спорткомплекса на Октябрьской улице, корпуса базы "Западная Березина". Кроме того, студенты Белгосуниверситета будут трудиться на строительстве гостиницы "Европа", благоустраивать территорию Кургана Славы, помогать ветеранам Великой Отечественной войны, детским садам Московского района столицы, проводить культурно-просветительские мероприятия в воинских частях, детских садах, детских домах. Всего в трудовом семестре примут участие около 500 студентов.