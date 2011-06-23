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Летняя школа журналистики станет самостоятельным форумом

23 июня 2011 11:10
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Об этом заявил сегодня министр информации Олег Пролесковский на открытии VI Белорусского международного медиафорума.

Кроме того, не исключено, что в Беларуси будет проходить и Осенняя школа молодых журналистов стран СНГ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня в Минске собрались не только практикующие журналисты из регионов Беларуси и зарубежных стран, но и студенты. Проводить подобного рода мастер-классы в рамках Летней школы уже стало доброй традицией.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:
Я под школой журналистики понимаю прежде всего её молодёжную составляющую. Потому что это возможность для молодых журналистов, студентов из стран СНГ, у которых совместного общения очень немного, общаться друг с другом.

Белорусский международный медиафорум приурочен к 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны и 20-летию образования СНГ. Он собрал в Минске журналистов из двух десятков стран.

# общество # Образование # Летняя школа журналистики

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