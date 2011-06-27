Леонид Фармагей и Вячеслав Евстафьев освобождены от занимаемых должностей

В связи с расследованием террористического акта в Минском метрополитене 11 апреля 2011 года, предшествующих ему взрывов в Витебске и Минске, а также причин и обстоятельств их совершения, Указом Президента Республики Беларусь от занимаемых должностей освобождены начальник ГУВД Минского горисполкома генерал-майор милиции Леонид Фармагей и начальник УВД на транспорте Министерства внутренних дел генерал-майор милиции Вячеслав Евстафьев.

Леонид Фармагей, с марта 2007 года по август 2008 года занимавший должность начальника УВД Витебского облисполкома, а в последующем – начальника ГУВД Минского горисполкома, в соответствии со своими должностными обязанностями не обеспечил контроль за организацией работы подчиненных по раскрытию взрывов в Витебске в 2005 году и в Минске в 2008 году.

Леонид Фармагей не обеспечил надлежащий уровень охраны станций Минского метрополитена, что создало условия для совершения террористического акта на станции «Октябрьская». После совершения теракта, вследствие допущенных упущений в системе мер безопасности на объектах метрополитена, было совершено беспрепятственное проникновение в ночь на 29 мая 2011 г. группы подростков на станцию метро «Московская».

Генерал-майор милиции Вячеслав Евстафьев, с сентября 2003 года по март 2007 года занимавший должность начальника УВД Витебского облисполкома, не обеспечил должный контроль за организацией работы подчиненных по раскрытию взрывов в Витебске в 2005 году, вследствие имеющихся упущений в проведении оперативно-розыскных мероприятий личности преступников выявлены не были, что позволило им и в дальнейшем продолжить свою преступную деятельность.

Также, по результатам проверок обстоятельств проникновения посторонних лиц в ночное время 29 мая 201 года на станцию метро «Московская», освобожден от занимаемых должностей и уволен ряд должностных лиц Министерства внутренних дел и Минского метрополитена.

И еще одно кадровое решение. Первым заместителем командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси назначен Олег Двигалев. Соответствующий указ подписал Президент, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».