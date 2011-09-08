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Ладутько об авиакатастрофе под Ярославлем: Для нас это трагическая неожиданность, трагическое событие

08 сентября 2011 19:19
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Тысячи минских болельщиков с самого утра приходили к «Минск-Арене». В память о разбившейся в авиакатастрофе хоккейной команде «Локомотива» они приносили цветы и свечи.

Постамент у входа в спорткомплекс превратился в символический мемориал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Для нас это трагическая неожиданность, трагическое событие, которое всколыхнуло сотни тысяч минчан, десятки тысяч болельщиков — истинных ревностных ценителей хоккея. Того вида спорта, который в нашей стране, в нашем городе с каждым годом приобретает всё большую популярность. Это настоящие парни России, настоящие парни Беларуси. Мы скорбим, мы помним.

# общество # Ладутько

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