Ладутько об авиакатастрофе под Ярославлем: Для нас это трагическая неожиданность, трагическое событие

Постамент у входа в спорткомплекс превратился в символический мемориал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Для нас это трагическая неожиданность, трагическое событие, которое всколыхнуло сотни тысяч минчан, десятки тысяч болельщиков — истинных ревностных ценителей хоккея. Того вида спорта, который в нашей стране, в нашем городе с каждым годом приобретает всё большую популярность. Это настоящие парни России, настоящие парни Беларуси. Мы скорбим, мы помним.