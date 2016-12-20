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Купить настойку боярышника можно будет только днем: последствия трагедии в России

20 декабря 2016 18:27
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Новости Беларуси. В Беларуси ограничили продажу спиртосодержащих лекарственных средств.

Теперь в аптеках в одни руки продадут один флакон настойки боярышника, пустырника, валерианы и календулы.

Кроме того, продажу таких препаратов запретят в ночное время. Такую меру контроля над реализацией лекарств спровоцировала трагедия в Иркутске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате отравления лосьоном «Боярышник» погибли 58 человек, еще больше 30 остаются в больницах.

Вячеслав Шило, зиместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Необходимо думать о том, что в перспективе не запрещать, а регулировать продажу спиртосодержащих  настоек, используя несколько моментов. В первую очередь, регулировку и регистрацию спиртосодержащих настоек  небольшого объема. Второй момент – рассмотреть вопрос дозирования. И, естественно, профилактическая работа с населением – это третий момент, на которой мы обращаем внимание и будем работать  в этом направлении.

# общество # Лекарства # Вячеслав Шило

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