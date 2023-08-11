Купить единый проездной в Минске можно будет с 16 августа

Новости Беларуси. Приобрести единый проездной в Минске можно будет с 16 августа. Его стоимость на месяц – 51 рубль 5 копеек. Документ позволит перемещаться по городу на всех видах транспорта, включая метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купить билет можно будет на определенное количество поездок или несколько дней. Все это повысит мобильность минчан, а также оптимизирует работу транспорта.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы очень плотно работали по этому вопросу, обсуждали на широкой публике (в профсоюзах, в молодежных кругах) нужен ли единый проездной. Все сказали, что однозначно нужен. К празднику города мы сработали с этой темой, у нас будут введен единый проездной на все виды наземного транспорта, в том числе метрополитен. Те, кто любит ездить, много двигается по Минску, экономический эффект почувствует и скажет большое спасибо городу за заботу о наших жителях.

Сейчас в столице действует 180 видов проездных документов. С внедрением единого проездного их останется 26.