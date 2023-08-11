В Беларуси убрали более 3 млн 850 тысяч тонн зерновых колосовых

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к очередному знаковому рубежу по намолоту зерна. На утро 11 августа собрано 3 миллиона 853 тысячи тонн колосовых при средней урожайности почти 34 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближе всех к завершению работ аграрии Брестской области. Сегодня там, судя по данным статистики, появится еще один район, где намолот составит 100 тысяч тонн зерна. В целом темпы жатвы в нынешнем сезоне выше прошлогодних. Несмотря на погодные условия, аграрии идут с опережением графика. Рапсовых полей осталось обмолотить менее 2 %. Общий вес этой культуры составил 915 тысяч тонн. Таким образом, урожай 2023 года уже завесил 4 миллиона 768 тысяч тонн.