Куда обращаться, если нарушен закон о защите персональных данных

Мы привыкли, что сплетни в основном окружают известных и неординарных личностей, но порой и обычные люди становятся магнитом для зависти. О том, что делать, оказавшись в самом эпицентре чужих домыслов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Матиевич, основатель и учредитель юридической компании:

У нас достаточно свежий закон есть о защите и обработке персональных данных. Если где-то в публичной информации, сети Интернет без вашего согласия, а в соответствии с нормой законодательства согласие должно быть отобрано в письменной виде, не устно, выложены какие-то идентифицирующие вашу личность данные – это не обязательно ваше фото, может быть голос, любые какие-то личные данные, которые могут вас идентифицировать, конкретно вашу личность. Здесь уже говорит наш закон о нарушении защиты обработки персональных данных. Вы еще можете обратиться, у нас есть такой орган в стране, очень мало, кто про него знает, потому что достаточно свежий закон, Национальный центр защиты персональных данных.