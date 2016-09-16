Кубок почты: кто придумывает новые услуги и как танцуют почтальоны?

Новости Беларуси. Лучших сотрудников почты выбрали на Минщине. Около 50 почтальонов и операторов связи со всей страны встретились в Пристоличье, чтобы поспорить за кубок победителей.

Участники команд не только профессионалы в своем деле, но и творческие личности. Во время соревнования почтальоны пели, танцевали и шутили как настоящие артисты.

Алёна Ищук, заместитель директора Минского филиала Республиканского униатрного предприятия «Белпочта»:

У нас проходит и конкурс художественной самодеятельности, и спартакиада. Мы привлекаем и работников, которые улшли на заслуженный отдых: у нас проходит мероприятие “Не стареют душой ветераны”, где они тоже могут показать свои возможности – песни, стихи. Работники должны не только ударно трудиться, они должны уметь отдыхать, отдыхать хорошо.

А здесь у них есть возможность показать свои возможности: кто-то замечательно поёт, кто-то танцует. Стихи, на которые мы сегодня будем петь песню, так же написал наш работник.

По решению жюри, кубок победителей в этом году отправился в Витебск. Команда центрального региона также оказалась в числе лучших – ей досталось второе место.

Кстати, конкурс профессионального мастерства проводился уже в 20 раз.

За время своего существования соревнование стало не только доброй традицией, но и источником идей для улучшения работы почтовой связи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алёна Скрипчик, первый заместитель генерального директора Республиканского униатрного предприятия «Белпочта»:

Участники и команды даже предлагают новые виды услуг, потому что домашнее задание – прежде, чем что-то представить, представить команду, оно прорабатывается и берётся из жизни. То, чего хотят наши клиенты.