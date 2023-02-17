«Здесь найдётся что-то своё». Магазин национального бренда спортивной одежды открылся в Минске

Новости Беларуси. Лови момент! Именно такая философия у национального бренда спортивной одежды, первый магазин которого открылся сегодня, 17 февраля, в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Создатели, вдохновленные олимпийским движением и успехами наших спортсменов, соединили удобство и стиль. Бренд создан для того, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для достижения результатов как в жизни, так и в спорте. Все это возможно благодаря технологичности и высоким стандартам качества.

Виталий Островский, начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Беларуси:

Мы когда разрабатывали экипировку на Олимпийские игры в Токио, возникла задача создать именно белорусскую форму одежды, потому что до этого наша делегация ездила в зарубежном производителе. Именно в тот момент и родилась идея создать в Беларуси свой национальный бренд спортивной одежды, потому что есть у поляков, немцев, американцев. И мы пришли к тому, что необходимо это делать и в Беларуси. И спустя какое-то определенное время мы можем показать, сказать, что сделали на уровне, не хуже. И у нас появился свой национальный бренд спортивной одежды.

Отечественные атлеты, участники и призеры олимпиад и мировых первенств уже оценили удобство, практичность и дизайн изделий. Кому как не им знать, что для достижения хорошего результата необходима и качественная форма.

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпиады в Токио:

В первую очередь, хочу выразить слова благодарности, что я была избрана амбассадором бренда, для меня это большая честь. Я первая попробовала, протестировала форму. Мне безумно понравилась тренировочная, фитнес-коллекция. Лосины, топы – все безумно приятно и комфортно, все сделано для спорта. А также фантастические спортивные костюмы. То, чего у нас не было, и что мы поистине так долго ждали. И я думаю, для каждого вида спорта, для каждого спортсмена, покупателя и просто жителя Республики Беларусь здесь найдется что-то свое.