Красочные парады, фейерверк-шоу и даже шествия исполинских кукол

Сегодня во все мире отмечают День Святого Патрика. В Ирландии это национальное событие отпраздновали с особым размахом.

На улицы вышли тысячи людей. Кульминацией праздника стал "Марш полярных медведей". Как напоминание об угрозе деятельности человека для естественной среды обитания животных. История праздника уходит корнями в 1-й век нашей эры. При жизни Патрик окрестил тысячи людей, создавал монастыри, школы и церкви. 17 марта, предположительно, - день его смерти.



В Минске сегодня тоже примеряли килты и танцевали риверданс. Праздник в изумрудных тонах устроили в самом центре столицы. На концерт традиционной кельтской музыки пришли студенты, школьники и просто поклонники ирландской культуры. Настоящие жители Изумрудного острова в концерте не участвовали, но, по словам гостей, настоящий дух ирландского весеолья почуствовать все же удалось.

С Днем Святого Патрика Александр Лукашенко поздравил президента Ирландии Мэри Макалис. Глава белорусского государства выразил уверенность, что всесторонние связи между двумя странами и далее будут расширяться на пользу народов Беларуси и Ирландии.

