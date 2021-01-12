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Командир парашютно-десантной роты: чем суровее условия подготовки, тем проще будет выполнять поставленные задачи в любых условиях

12 января 2021 07:06
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Новости Беларуси. Витебские бойцы сил спецопераций совершают полевой выход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе занятий на полигоне Лосвидо «голубые береты» отработали задачи на огневых рубежах.

Командир парашютно-десантной роты: чем суровее условия подготовки, тем проще будет выполнять поставленные задачи в любых условиях-1

Согласно замыслу тренировки, парашютно-десантная рота вышла в назначенный район, где должна закрепиться и отразить нападение неприятеля. В арсенале крылатой пехоты автоматы, пулеметы, гранатометы.

Командир парашютно-десантной роты: чем суровее условия подготовки, тем проще будет выполнять поставленные задачи в любых условиях-4

Евгений Милевский, командир парашютно-десантной роты:
На данном полевом выходе мы практически можем отработать те знания, которые получили в пункте постоянной дислокации на теоретических занятиях. Именно уже на практике применяем все те знания и навыки, которые мы отработали в учебных классах. Тяжело в учении – легко в бою. Чем тяжелее и суровее условия подготовки, тем проще будет солдатам выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки.

Командир парашютно-десантной роты: чем суровее условия подготовки, тем проще будет выполнять поставленные задачи в любых условиях-7

Артем Иваненко, командир парашютно-десантного взвода:
Позволяют привить военнослужащим уверенность в своих действиях при выполнении тех или иных поставленных задач, отработать нормативы по предметам боевой подготовки.

Командир парашютно-десантной роты: чем суровее условия подготовки, тем проще будет выполнять поставленные задачи в любых условиях-10

Для новобранцев эта тренировка стала первой в составе штатных подразделений.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Евгений Милевский # Артем Иваненко # Фотофакт

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