Командир парашютно-десантной роты: чем суровее условия подготовки, тем проще будет выполнять поставленные задачи в любых условиях

Евгений Милевский, командир парашютно-десантной роты:

На данном полевом выходе мы практически можем отработать те знания, которые получили в пункте постоянной дислокации на теоретических занятиях. Именно уже на практике применяем все те знания и навыки, которые мы отработали в учебных классах. Тяжело в учении – легко в бою. Чем тяжелее и суровее условия подготовки, тем проще будет солдатам выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки.