Командир парашютно-десантной роты: чем суровее условия подготовки, тем проще будет выполнять поставленные задачи в любых условиях

Новости Беларуси. Витебские бойцы сил спецопераций совершают полевой выход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе занятий на полигоне Лосвидо «голубые береты» отработали задачи на огневых рубежах.
Новости Беларуси. Витебские бойцы сил спецопераций совершают полевой выход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе занятий на полигоне Лосвидо «голубые береты» отработали задачи на огневых рубежах.
Согласно замыслу тренировки, парашютно-десантная рота вышла в назначенный район, где должна закрепиться и отразить нападение неприятеля. В арсенале крылатой пехоты автоматы, пулеметы, гранатометы.
Евгений Милевский, командир парашютно-десантной роты:
На данном полевом выходе мы практически можем отработать те знания, которые получили в пункте постоянной дислокации на теоретических занятиях. Именно уже на практике применяем все те знания и навыки, которые мы отработали в учебных классах. Тяжело в учении – легко в бою. Чем тяжелее и суровее условия подготовки, тем проще будет солдатам выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки.
Артем Иваненко, командир парашютно-десантного взвода:
Позволяют привить военнослужащим уверенность в своих действиях при выполнении тех или иных поставленных задач, отработать нормативы по предметам боевой подготовки.
Для новобранцев эта тренировка стала первой в составе штатных подразделений.