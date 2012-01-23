Китайский Новый год: традиции празднования на белорусской земле

Новости Беларуси, Минск. «Синь ень хау» – так поздравляют друг друга китайцы с наступившим Новым годом. И по традиции приносят хозяевам дома два мандарина – символы богатства и процветания.

Сегодня китайцы всего мира празднуют первый день нового года. Очень важно провести его с семьей. Например, как Ли Цзо, который переехал из Пекина в Минск. В его жизни это второй Новый год, празднуемый на белорусской земле.

Ли Цзо:

Мы не чувствуем одиночества здесь, в Беларуси. Белорусские друзья, коллеги относятся к нам очень хорошо. Ранним утром они уже поздравляли меня с праздником.

Согласно традиции, в канун Нового года нужно вешать на двери яркие ленты или полоски бумаги, символизирующие «5 видов счастья»: удачу, почет, долголетие, богатство и радость.

Белорусы украшают дома елками, а китайцы – красными шарами – «Деревом света».

Перед Новым годом друзьям принято дарить картины. Ли Цзо и его сын много лет занимаются каллиграфией. И подарки для приятелей делают своими руками. А женщины в это время готовят праздничный ужин. Однако многие современные китайцы предпочитают отмечать Новый год в ресторанах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повара трудятся не покладая рук, чтобы порадовать клиентов национальными блюдами. Например, цзяо цзы – аналог белорусских пельменей. Цзяо цзы готовят всей семьей. Это обязательное блюдо на столе каждого китайца.

Еще одна неотъемлемая традиция при встрече Нового года – шуметь и взрывать хлопушки. Считается, что в это время злые духи ищут себе приют. Поэтому нужно шуметь как можно громче, чтобы отпугнуть незваных гостей и весь предстоящий год прожить в радости.