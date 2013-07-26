Киев принимает 26 июля эстафету празднования 1025-летия крещения Руси

Новости Украины. Киев принимает сегодня эстафету празднования 1025-летия крещения Руси. В украинскую столицу прибыли тысячи паломников.

26 июля же в Киев доставят одну из самых значимых святынь христианского мира - крест Андрея Первозванного. Он прибудет спецпоездом из Москвы, где реликвия была выставлена для поклонения в Храме Христа Спасителя.

Все то время, что святыня находилась в Белокаменной, к ней не иссякал поток верующих. Двухдневные празднества в Москве завершились накануне большим концертом на Красной площади.

С поздравлением к зрителям обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Концерт начался с театрализованного пролога, показавшего историю Крещения Руси.

У стен Кремля выступили музыкальные коллективы из России, Беларуси и Украины. Особенно тепло встречали москвичи белорусских «Сябров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершит праздничную череду мероприятий — Минск. В белорусской столице они начнутся в понедельник.

Утром от храма святой Марии Магдалины к Минскому замчищу состоится Крестный ход. Здесь Божественную литургию под открытым небом отслужит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. После чего в основание древнейшего православного храма, который планируют восстановить на этом месте, священнослужители заложат памятную грамоту.

Особым местом торжеств станет храм-памятник в честь Всех святых. Здесь верующие смогут поклониться Кресту Андрея Первозванного. Он будет находиться в крипте храма до 2 августа.