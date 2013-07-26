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Киев принимает 26 июля эстафету празднования 1025-летия крещения Руси

26 июля 2013 07:49
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Новости Украины. Киев принимает сегодня эстафету празднования 1025-летия крещения Руси. В украинскую столицу прибыли тысячи паломников.

26 июля же в Киев доставят одну из самых значимых святынь христианского мира - крест Андрея Первозванного. Он прибудет спецпоездом из Москвы, где реликвия была выставлена для поклонения в  Храме Христа Спасителя. 

Все то время, что святыня находилась в Белокаменной, к ней не иссякал поток верующих. Двухдневные празднества в Москве завершились накануне большим концертом на Красной площади.

С поздравлением к зрителям обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Концерт начался с театрализованного пролога, показавшего историю Крещения Руси.

У стен Кремля выступили музыкальные коллективы из России, Беларуси и Украины. Особенно тепло встречали москвичи белорусских «Сябров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Завершит праздничную череду мероприятий — Минск. В белорусской столице  они начнутся в понедельник.

Утром от храма святой Марии Магдалины к Минскому замчищу состоится Крестный ход. Здесь Божественную литургию под открытым небом отслужит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. После чего в основание древнейшего православного храма, который планируют восстановить на этом месте, священнослужители заложат памятную грамоту.

Особым местом торжеств станет храм-памятник в честь Всех святых. Здесь верующие смогут поклониться Кресту Андрея Первозванного. Он  будет находиться в крипте храма  до 2 августа.

# общество # Религия # Церковные праздники

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