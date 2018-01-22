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Каждый избиратель сможет написать пожелания будущим депутатам: акция БРСМ проходит по всей Беларуси

22 января 2018 07:23
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Новости Беларуси. Напутствия будущим депутатам. Акцию БРСМ по сбору предложений для потенциальных народных избранников поддержали регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не только в столице, но и по всей Беларуси каждый избиратель сможет написать пожелания претендентам на депутатское кресло в местных Советах. Для записок установлены специальные ящики в местах проведения пикетов и молодежных акций, посвященных выборам. Обратиться таким образом к будущим представителям нового созыва можно во всех регионах страны по 17 февраля включительно.

Каждый избиратель сможет написать пожелания будущим депутатам: акция БРСМ проходит по всей Беларуси-1

Каждый избиратель сможет написать пожелания будущим депутатам: акция БРСМ проходит по всей Беларуси-3

 

# общество # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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