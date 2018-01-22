Каждый избиратель сможет написать пожелания будущим депутатам: акция БРСМ проходит по всей Беларуси

Новости Беларуси. Напутствия будущим депутатам. Акцию БРСМ по сбору предложений для потенциальных народных избранников поддержали регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не только в столице, но и по всей Беларуси каждый избиратель сможет написать пожелания претендентам на депутатское кресло в местных Советах. Для записок установлены специальные ящики в местах проведения пикетов и молодежных акций, посвященных выборам. Обратиться таким образом к будущим представителям нового созыва можно во всех регионах страны по 17 февраля включительно.