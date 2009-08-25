Капремонт зенитно-ракетного комплекса С-300 впервые провели в Беларуси

Результаты работы промышленников оценил госсекретарь Совета безопасности республики.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 на вооружении этой части уже более 20 лет. Вопрос капитального ремонта техники перед военными встал только в прошлом году. Впервые сложную задачу возложили на отечественное – Борисовское предприятие. Весь технологический процесс пришлось разрабатывать буквально с нуля. На это ушло более года.

Сегодня обновлённую технику оценило высшее военное командование республики. Результатом гости остались довольны. Уже сейчас ясно, что капремонт своими силами не только дешевле, но и значительно удобней. Ведь раньше технику приходилось вывозить за тысячи километров. К примеру, в Хабаровск.

– Здесь подготовлена группа специалистов, которая может в любой момент выехать на место дислокации, провести обслуживание и устранение той или иной неисправности, – сказал директор республиканского унитарного предприятия «Завод по ремонту радиоэлектронного электрооборудования» Анатолий МАРЧЕВСКИЙ.

Но главная проверка для С-300 будет в сентябре – на Астраханском полигоне «Ашулук». Здесь пройдут стрельбы в рамках совместных российско-белорусских учений «Запад-2009». Только хороший результат позволит зенитно-ракетному комплексу заступить на боевое дежурство.

В традиционных учениях примут участие около 12,5 тысяч человек, танки, самолёты и вертолёты. И, конечно, самая зрелищная техника – зенитно-ракетные комплексы. География условных боевых действий – от Калининграда до Астрахани. Как результат – неоценимый опыт взаимодействия международных войск.