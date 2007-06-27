Капремонт длиною в вечность

Жители двух домов поселка Бабиничи Оршанского района лишились балконов. Жилищно-коммунальные службы сняли их из-за аварийного состояния.

Заодно и капитальный ремонт задумали провести, поэтому разобрали ещё и крышу. Вот только завершение ремонтных работ пока не намечается.

Две 3-этажки посёлка Бабиничи без ремонта простояли 35 лет. За это время и крыша начала протекать, и балконы обветшали, да и прочие мелкие неприятности обнаружились. На призывы жильцов местные власти откликнулись и даже затеяли ремонт. По всей видимости - капитальный. Потому что и старый рубероид на крыше содрали, и аварийные балконы со стен поснимали. Однако на этом ремонтные работы и прекратились.

Балконы с домов сняли еще в мае месяце. На верхних этажах они забиты, а на нижних с некоторым трудом человеку можно спуститься. Зато кошки запросто входят в квартиры. И пока неизвестно, когда балконы займут своё законное место.

В Оршанском ЖКХ нерасторопный ремонт объясняют многими факторами. Здесь и недобросовестность строителей, и нехватка денег. Мол, не рассчитали немного с финансированием. Жильцов эти арифметические ошибки мало волнуют. Интересуются другим: когда из под подъездов исчезнут балконные плиты и кучи песка.

Согласно договору были наняты могилёвских строителей, и в течение четырех месяцев работы должны быть завершены, сообщила начальник жилищного отдела ЖКХ г.Орша Елена Мордич. Жильцы Бабинич этим обещаниям не верят. Они уже жаловались в ЖКХ. Отзывы оттуда поступали более чем сдержанные.

Сразу после приезда съёмочной группы телекомпании СТВ на крыше одного из домов даже появилась бригада рабочих - новый рубероид настилают. Вот только вопрос с балконами остаётся открытым. В ЖКХ утверждают, что на этих домах они вообще не предусмотрены - в своё время архитекторы в проектах ошиблись. Так что жильцы теперь не только завершения ремонта ожидают, но еще и осени. Без балконов холодно придётся.