Капитальный ремонт в Минске: можно ли заказать дополнительные работы?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Может ли человек за дополнительные средства попросить сделать какие-то дополнительные работы в квартире? Или, наоборот, отказаться от каких-то работ?

Виктор Дюбанов:

Человек может попросить, чтобы в его квартире выполнили дополнительные виды работ, только за счет самого собственника или жильца квартиры. Отказаться от проведения каких-либо работ можно лишь в том случае, если это не влияет на проведение ремонта в соседней квартире.

Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального ремонта в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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