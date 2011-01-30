Капитальный ремонт в Минске: возвратят ли деньги за ремонт жильцам, если они уже сами сделали его?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Если дом стоит на капитальном ремонте, а люди уже сами успели заменить себе окна на новые стеклопакеты, будет ли им компенсирована эта сумма?

Виктор Дюбанов:

Деньги возвращаться не будут, потому что это не предусмотрено нормативной документацией. Во-первых, согласно правил пользования жилыми помещениями, квартиросъемщик обязан менять за собственные средства окна, двери, инженерное оборудование внутри квартиры, производить ремонт внутри квартиры. Согласно Инструкции о порядке проверки и правильности расходования государственных средств на капитальный ремонт, не подлежат оплате работы, которые не выполнялись. То есть если генподрядная организация не поменяла окна, то она не имеет право это запроцентовать. Естественно, нет денег на компенсацию людям установки.

Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального ремонта в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».