Капитальный ремонт в Минске: в каких домах будут надстраивать мансарды?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Насколько себя оправдала надстройка мансард в минских хрущевках?

Виктор Дюбанов:

К каждой хрущевке — индивидуальный подход. Мансарды будут надстраиваться не к каждой хрущевке. Порядок данного вида работ определяется Указом Президента №657 «Надстройка мансардных этажей». Всего таких малоэтажных домов в Минске 2200. Из них выбрали только 255 домов. Остальные попадают по программе развития города Минска до 2015 или 2030 года под снос или реконструкцию. Надстройка мансард на этих 255 домах была согласована с Комитетом архитектуры и градостроительства. Списки утверждены Администрациями районов, они печатаются ежегодно в декабре в прессе, а также размещаются на сайтах ЖРЭО Мингорисполкома.

Потом проводится работа с жильцами. Мы имеем право надстраивать мансарду только после того, как свое согласие на это дали 50% и более собственников жилого дома.

Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального ремонта в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».