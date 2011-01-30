Капитальный ремонт в Минске: какие работы в него обязательно входят?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Есть какой-то стандартный набор работ, которые обязательно должны быть выполнены при капремонте?

Виктор Дюбанов:

Обязательно меняются инженерные коммуникации, окна, ремонтируются фасады, кровли, подвалы, места общего пользования, восстанавливаются после замены инженерных коммуникаций поврежденные места. Это основные работы.

Перечень всех работ можно узнать на сайте Мингорисполкома. Перечень этих работ зависит от проектно-сметной документации. Работы, которые необходимо провести в данном доме, определяет проектный институт.

Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального ремонта в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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