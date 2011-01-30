Капитальный ремонт в Минске: сколько в столице домов ждут капремонта?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Сколько в Минске домов стоит в очереди на капитальный ремонт? И каковы планы на этот год?

Виктор Дюбанов:

Согласно программы капитального ремонта до 2015 года, на сегодня осталось капитально отремонтировать 1900 домов. В этом году планируется ввести 700 тысяч кв. м отремонтированного жилья. Ежегодно мы планируем наращивать 20% площади, чтобы к 2015 году выйти на норматив 4% ремонта жилья в год.

Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального ремонта в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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