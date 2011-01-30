Капитальный ремонт в Минске: куда обращаться жильцам, если они недовольны качеством капремонта?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Куда обращаться жильцам, если они недовольны качеством выполненных работ строительной организацией?

Виктор Дюбанов:

В первую очередь нужно обращаться к прорабу, который находится на объекте, к инженеру технадзора, который постоянно бывает на объекте, в жилищные объединения, в Администрации районов и в наше городское объединение.

Заставляют ли обращения граждан вернуть строителей на объект и что-то переделать?

Виктор Дюбанов:

Да. При каждом подтверждении обращения граждан, если работа выполнена некачественно, генподрядчик обязан за свой счет устранить все недостатки.

Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального ремонта в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».