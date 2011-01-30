Капитальный ремонт в Минске: сколько жители реально платят за него в отчислениях?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Виктор Дюбанов:

Жильцы отчисляют лишь 30% стоимости капитального ремонта, остальную сумму оплачивает государство. Стоимость ремонта 1 кв. м жилья — 400 тысяч рублей. Уже несколько лет эта сумма примерно одинаковая.

Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального ремонта в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

Капитальный ремонт в Минске: возвратят ли деньги за ремонт жильцам, если они уже сами сделали его?

Капитальный ремонт в Минске: в каких домах будут надстраивать мансарды?

Капитальный ремонт в Минске: сколько в столице домов ждут капремонта?

Капитальный ремонт в Минске: куда обращаться жильцам, если они недовольны качеством капремонта?

Капитальный ремонт в Минске: можно ли заказать дополнительные работы?

Капитальный ремонт в Минске: какие работы в него обязательно входят?