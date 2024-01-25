«Какой будет год». Как наши предки гадали по караваю?

«Давайте же радоваться, пока мы молоды» – это начало студенческого гимна известно пожалуй всем, кто молод душой и телом. А значит, и дата 25 января вам о чем-то говорит. Татьянин день – это неофициальный праздник студентов и, конечно же, самих Татьян. Об истории и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Зайко, студентка ПГУ:

Есть такое поверье, что на 25 января пекли каравай. Очень удачно было, если каравай подгорал. Именно эту подгоревшую корочку отдавали имениннице, то есть Татьяне. Также по караваю можно было смотреть, какой будет год. Если каравай гладкий, ровный – значит год будет спокойный. Если каравай поднялся в серединке – значит, что дела пойдут в гору, год будет достаточно хорошим. Если каравай с трещинами – это тревожный знак того, что год будет плохой и не удастся.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Подгорелую часть зачем Татьянам отдавать, они ее съесть должны?

Татьяна Зайко:

Я слышала, да. Я слышала такое поверье что ли, все-таки именинница Татьяна.

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