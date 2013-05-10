Какие улицы Минска названы в честь героев войны и знают ли эти имена жители города?

Мы живем в героическом городе! Таких всего 12 на территории бывшего СССР. Немногие знают, что с присвоением Минску этого почётного звания в политбюро не спешили. Но перечеркнуть 1 тысячу 100 тяжёлых дней и ночей оккупации не удалось. 37 лет назад Минск стал «Героем» официально, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

С «героическими» улицами дело обстояло проще. С конца 1940-ых годов наметилась тенденция называть улицы именами героев Великой Отечественной войны. Это и местные отличившиеся - Захаров, Заслонов, Смолячков, а также бойцы общесоюзного уровня - Гастелло, Доватор, Черняховский, Космодемьянская.

Еще до Отечественной войны немало улиц в городе назывались именами героев, поэтому патриотическая топонимика Минска сегодня довольно разнообразна. По подсчетам полковника в отставке Ивана Николаевича Кулана тех, кто был особенно храбр и отважен, сегодня прославляют 130 названий минских улиц и проспектов.

Иван Кулан, военный историк:

Ходил по каждой улице, выбирал самые красивые места, искал мемориальные доски (если есть - фотографировал), искал, если этому человеку есть памятник. А есть такие, что и улицы названия носят, и мемориальная доска есть, и памятник ему стоит, а есть, что и ни того, и ни другого.

В ходе исследования выяснилось, что 6 улиц в городе носят имена великих полководцев и флотоводцев - Антонова, Ватутина, Суворова, Бирюзова…

10 улиц в Минске получили свое название в честь героев Гражданской войны - Лазо, Щорса, Пархоменко, Чапаева…

13 наименованиями увековечена память героев Советского Союза - Глаголева, Малинина, Якубова, Азизова, Асаналиева…

Как видно, это не только белорусы.

Иван Кулан:

У нас нет национального уклона. За это нужно сказать спасибо нашим городским властям. За то, что они употребили столько вопросов националистического порядка - здесь не только белорусы, но весь аспект. Здесь и эстонцы есть, и болгары есть, и таджики, и грузины, и армяне, и евреи.

В столице «поселились» 4 защитника Бресткой крепости, 5 летчиков, 10 танкистов, 7 разведчиков, 8 военных комиссаров и политработников периода Великой Отечественной войны.

Большую роль в освобождении Минска сыграли партизаны и подпольщики. Их имена - Чекалин, Пономоренко, Гебелев и другие - также отмечены на карте города. Улица Гебелева, кстати, появилась в Минске 5 лет назад. Это говорит о том, что наименования в честь героев Великой Отечественной войны продолжаются до сих пор. Хотя, к сожалению, в череде городских будней некоторые героические имена теряются.

Иван Кулан:

Например, стоит замечательный памятник Марату Казею. Замечательный! Пионеры и школьники всей Беларуси собирали металлолом, макулатуру, работали на приусадебных участках, картошку, в конце-концов, в колхозах собирали - и на свои деньги поставили прекрасный памятник! Но кроме памятника была и улица Марата Казея. Где она?

Зато появляются имена героев современности - Карвата, Скрипникова, Игнатенко, Водолажского. Например, Василия Александровича Водолажского называли лётчиком от Бога. Он был одним из первых ликвидаторов Чернобыльской АЭС.

Суть героических названий - чтобы помнили!