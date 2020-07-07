Сильный ураган в Брестской области: 15 населённых пунктов без света, перекрыта трасса и повреждены два авто
Новости Беларуси. 15 населённых пунктов в Брестском, Малоритском и Кобринском районах остаются без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью на регион обрушился сильный ураган. Скорость ветра достигала штормовых показателей.
7 июля спасатели устраняют последствия. По оперативным данным, повреждены кровли 7 жилых домов в Малоритском районе, пострадал также местный Дом культуры, 3 жилых дома необходимо восстанавливать в Кобринском районе.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Также много поваленных деревьев. Из-за этого перекрытой оказалась трасса Р127 Кобрин – Дивин. В некоторых местах ветер выкосил целые участки леса в Бресте, из-за упавших деревьев повреждены два автомобиля.