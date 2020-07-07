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Сильный ураган в Брестской области: 15 населённых пунктов без света, перекрыта трасса и повреждены два авто

07 июля 2020 07:44
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Новости Беларуси. 15 населённых пунктов в Брестском, Малоритском и Кобринском районах остаются без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью на регион обрушился сильный ураган. Скорость ветра достигала штормовых показателей. 

Сильный ураган в Брестской области: 15 населённых пунктов без света, перекрыта трасса и повреждены два авто -1

7 июля спасатели устраняют последствия. По оперативным данным, повреждены кровли 7 жилых домов в Малоритском районе, пострадал также местный Дом культуры, 3 жилых дома необходимо восстанавливать в Кобринском районе.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Сильный ураган в Брестской области: 15 населённых пунктов без света, перекрыта трасса и повреждены два авто -4

Сильный ураган в Брестской области: 15 населённых пунктов без света, перекрыта трасса и повреждены два авто -6

Также много поваленных деревьев. Из-за этого перекрытой оказалась трасса Р127 Кобрин – Дивин. В некоторых местах ветер выкосил целые участки леса в Бресте, из-за упавших деревьев повреждены два автомобиля.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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