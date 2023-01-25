Как увековечить память о предках? В Академии управления проходит выездной семинар Совета Республики

Новости Беларуси. Память как дорога в будущее. Исторический путь государственного строительства Беларуси рассматривают в стенах Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там проходит выездной семинар Совета Республики. Его цель – собрать все компетентные мнения экспертов в поиске истины ради увековечения правды о подвигах предков. Одну из ведущих ролей в этом играют СМИ. К слову, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова отметила работу нашего телеканала. Проекты «Чтобы помнили», «Герои моей семьи», «Под мирным небом» не только объединяют патриотов, которые формируют историческую память, но и позволяют не забывать о самых трагичных страницах истории и не повторять ошибки прошлого. К тому же защита от информационного давления – одно из направлений укрепления исторической памяти.

Наталья Кочанова уверена, Беларусь сегодня бережно защищает наши традиционные ценности в то время, как в Европе под прикрытием борьбы за права и свободы человека насаждается антихристианское мировоззрение, противоречащее основам и традициям нашей цивилизации.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Зачастую именно наша страна выступала в качестве пионеров развития государственности. Достаточно вспомнить Статут 1588 года. Это, по сути, первая европейская Конституция, которая заложила основы государственности в целом. И политической системы, и конституционных основ формирования власти в стране, разрешение судебных споров и так далее. То есть, по сути, это тот исторический вектор, который в дальнейшем был задан для развития государственности на всей европейской территории