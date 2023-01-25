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Как увековечить память о предках? В Академии управления проходит выездной семинар Совета Республики

25 января 2023 10:45
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Новости Беларуси. Память как дорога в будущее. Исторический путь государственного строительства Беларуси рассматривают в стенах Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как увековечить память о предках? В Академии управления проходит выездной семинар Совета Республики-1

Там проходит выездной семинар Совета Республики. Его цель – собрать все компетентные мнения экспертов в поиске истины ради увековечения правды о подвигах предков. Одну из ведущих ролей в этом играют СМИ. К слову, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова отметила работу нашего телеканала.

Проекты «Чтобы помнили», «Герои моей семьи», «Под мирным небом» не только объединяют патриотов, которые формируют историческую память, но и позволяют не забывать о самых трагичных страницах истории и не повторять ошибки прошлого. К тому же защита от информационного давления – одно из направлений укрепления исторической памяти.

Как увековечить память о предках? В Академии управления проходит выездной семинар Совета Республики-4

Наталья Кочанова уверена, Беларусь сегодня бережно защищает наши традиционные ценности в то время, как в Европе под прикрытием борьбы за права и свободы человека насаждается антихристианское мировоззрение, противоречащее основам и традициям нашей цивилизации.  

Как увековечить память о предках? В Академии управления проходит выездной семинар Совета Республики-7

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Зачастую именно наша страна выступала в качестве пионеров развития государственности. Достаточно вспомнить Статут 1588 года. Это, по сути, первая европейская Конституция, которая заложила основы государственности в целом. И политической системы, и конституционных основ формирования власти в стране, разрешение судебных споров и так далее. То есть, по сути, это тот исторический вектор, который в дальнейшем был задан для развития государственности на всей европейской территории  

Как увековечить память о предках? В Академии управления проходит выездной семинар Совета Республики-10

Архиепископ Феодосий:  
Если мы соберемся с духом и посмотрим на нашу историю, то мы увидим, что мы наследники прекрасного поколения, которое на протяжении столетий в разных исторических условиях одерживало победу над врагами. И у нас этот потенциал есть.  

Именно миролюбие и добрососедство определяют политику Беларуси на данном этапе. Не единожды наш народ показывал, как мы способствуем сглаживанию существующих конфликтов и оказываем поддержку другим государствам в борьбе с новыми вызовами и угрозами.  

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# История # общество # Сергей Сивец # Наталья Кочанова # Фотофакт

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