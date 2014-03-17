Как стать стюардессой в Беларуси?

Новости Беларуси. Небо. Самолет. Девушка. Постигаем азы самой красивой и романтичной профессии – бортпроводника.

Им бы в небо! Красивые стюардессы в элегантных костюмах и пилотках всегда вызывали неподдельное восхищение у окружающих. Улыбчивые и вежливые, их называют небесными ангелами, но мало кто знает, какой тяжелый это труд.

Чтобы в один прекрасный день стать стюардессой, необходимо много времени, терпения и усердной работы. Но сначала каждая девушка должна пройти кастинг.

Владимир Гриб, начальник службы бортпроводников авиакомпании:

В первую очередь, оцениваем походку кандидата и его внешний вид. Второе – умение держаться. Потому что бортпроводник работает на людях. Не скован ли он, его коммуникабельность, умение завязать разговор, представить себя.

Каждая стюардесса похожа на небесную нимфу. И не случайно! Все девушки, которые мечтают освоить «воздушную» профессию, должны быть стройными и опрятно выглядеть. Особое внимание уделяется и росту.

Владимир Гриб, начальник службы бортпроводников авиакомпании:

Это не значит, что должна быть очень высокая или очень маленькая. Это связано с безопасностью полета и с особенностью конструкции самолета. Рост у нас обычно определяется с 165 см – 185 см.

Ещё одно требование к стюардессе — идеальное знание английского языка. Всему остальному обучат на специальных курсах. Оказывается, работа бортпроводника включает в себя множество других профессий.



Владимир Гриб, начальник службы бортпроводников авиакомпании:

Это психолог. В какой-то мере это официант. Но основная задача бортпроводника – это обеспечение безопасности на самолете. Поэтому в первую очередь бортпроводник на самолете – это спасатель.

Но и это ещё не все! Многие девушки не справляются со страхом полетов. Поэтому, будучи стажером, стюардесса должна отлетать 30 часов, и только затем она станет бортпроводником третьего класса.

Владимир Гриб, начальник службы бортпроводников авиакомпании:

Нужно налетать 1500 часов, чтобы претендовать на второй класс. И уже 2 тысячи – 2,5 тысячи – это стюардесса первого класса.



Кроме того, «воздушный персонал» должен обладать крепким здоровьем!

Ольга Павлюк, бортпроводник 3 класса:

Смена часовых поясов, смена давления. Довольно тяжело наш организм к этому привыкает.

Владимир Гриб, начальник службы бортпроводников авиакомпании:

Бортпроводник уходит на пенсию - мужчины в 55 лет, женщины – в 45.

Вы не ослышались! Сегодня работа бортпроводником набирает популярность и среди мужчин!

Михаил Солдатов, бортпроводник третьего класса:

Я не считаю, что это исключительно женская профессия. Дело в том, что есть такие обязанности, которые могут выполнять только мужчины, например, девушкам очень тяжело закрывать двери в самолете.

И, конечно же, престижная и романтичная профессия всегда привлекала женскую половину человечества. Многих стюардесс привела на борт самолета давняя мечта, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Анжела Веренич, бортпроводник 1 класса:

Мне кажется, что я с детства хочу быть стюардессой международных авиалиний. Мне всегда казалось, что это очень-очень красивая профессия. Я могу сказать, что когда заканчивается отпуск, я с удовольствием выхожу на работу, а на работу, это значит, взять и полететь.

Только представьте: голубое небо, вы в красивой форме, вокруг много новых, интересных людей, а впереди - дальние страны. Красивая мечта, не правда ли?