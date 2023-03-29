«Армия родная стала». Пообщались с теми, кто связал жизнь с защитой Родины – почему не хотят возвращаться на гражданку?

Новости Беларуси. В Беларуси идет весенний призыв в Вооруженные Силы. Для будущих новобранцев срочная служба станет настоящей школой жизни. Впрочем, отбыв положенный срок в армии, бойцы не всегда торопятся возвращаться на гражданку, а открывают для себя новые перспективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О тех, кто связал свое будущее с защитой Родины, репортаж Анны Корольчук.

Вячеслав Терехов стал в строй полтора года назад. Еще не окончив срочную службу, молодой человек решил остаться в войсках по контракту. Теперь он механик-водитель пожарной машины. Боец в этом видит только плюсы.

Вячеслав Терехов, механик-водитель 43-го арсенала ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Беларуси:

Я по гражданской специальности автомеханик. Денежное довольствие неплохое, очень близко к дому, хороший коллектив, хорошее отношение в части у нас. Я уже настолько привык к армии, что стал отвыкать от гражданки. Для меня армия родная стала, можно так сказать. Преимущества срочной службы оценил и Дмитрий Еремич. Мозырянин попал в осенний призыв 2021 года. С тех пор ефрейтор получил новые знания, опыт и обрел друзей.

Дмитрий Еремич, командир отделения 43-го арсенала ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Беларуси:

Все друг друга поддерживают. Если возникают какие-то трудности, пытаемся помогать и выручать, как только можно. Очень много перспектив открывается после армии. У меня, в частности, это поступление в вуз, учебное заведение – льготы, для молодых наших, пополнения – это контракт. Безусловно, это выгодно. Для себя Дмитрий выбрал другое поприще – после учебы планирует развивать лесную отрасль страны. Впрочем, молодой человек уверен, что полученные в армии навыки и закалка еще не раз пригодятся в жизни.

Анна Корольчук, корреспондент:

Попасть в армию могут и женщины. Представительницы прекрасного пола все чаще оценивают ее преимущества и меняют гражданский наряд на военную форму. Сейчас в 43-м арсенале ракет и боеприпасов по контракту служат пять женщин. Ирина Ладикова пришла работать в воинскую часть экономистом в финансовый отдел. Интерес и старательность сотрудницы заметили – со временем девушке предложили перейти на контракт и получить воинское звание. Ирина с радостью согласилась.