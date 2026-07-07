Праздник к 90-летию Госавтоинспекции пройдет в Минске 7 июля

Городской праздник, посвященный 90-летию Госавтоинспекции, пройдет в Минске сегодня, 7 июля. Об этом сообщили в МВД. 3 июля ГАИ отметила юбилей, а кульминацией торжеств станет масштабное мероприятие в центре столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Октябрьской площади представят театрализованное уличное шоу «90 лет – сквозь время и километры!». Жители и гости Минска впервые увидят летопись Госавтоинспекции – в лицах, событиях и исторических эпизодах службы.

Будет развернута экспозиция ретро-транспорта, который находился в распоряжении ГАИ в разные годы. Для зрителей подготовлены показательные выступления сотрудников спецподразделения ДПС «Стрела» – элементы профессиональной подготовки, маневры и демонстрация технических возможностей. Начало праздника – в 16:30, вход свободный. Организаторы ожидают высокий интерес и подчеркивают, что формат мероприятия позволит показать историю службы и ее современную работу в динамичном городском пространстве.