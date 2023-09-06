Как обменять паспорт белорусам, проживающим за рубежом? Вот куда нужно обращаться

Новости Беларуси. С 7 сентября порядок выдачи документов посольствами и консульствами изменится. Соответствующие новшества предусмотрены Указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ устанавливает порядок осуществления административных процедур, а также нотариальные действия, которые вправе совершать дипломатические агенты и консульские должностные лица.

Так, загранучреждения по-прежнему будут заниматься вопросами гражданства, консульского учета, регистрацией актов гражданского состояния, оформлением постоянного проживания за пределами Беларуси. Также они будут и далее выдавать свидетельства на возвращение в Беларусь, удостоверять завещания, согласия, отказы, свидетельствовать верность копий и подлинность подписи на документах. Вместе с тем посольства более не уполномочены заниматься обменом, выдачей, а также продлением всех видов паспортов и идентификационных карт. Такие процедуры можно осуществить только на территории Беларуси.

Андрей Кожан, начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Беларуси:

Граждане, которые оформили постоянное проживание за пределами Беларуси в соответствии с нормами белорусского законодательства, смогут обращаться по вопросам обмена паспортов либо в главное консульское управление Министерства иностранных дел, или в подразделения по гражданству и миграции УВД по месту своей последней регистрации, которая имелась до их выезда за рубеж. В том случае, если регистрации не имелось, как в случае с детьми, то речь пойдет о месте последней регистрации их родителей.

Апостиль также будет проставляться в одном из компетентных органов Беларуси. Подача документа для апостиля будет возможна лично владельцем либо иным лицом в случае наличия доверенности, оформленной в Беларуси. Как отметили в МИД, обращения, которые были поданы до вступления в силу Указа, будут рассматриваться в порядке, действовавшем ранее.