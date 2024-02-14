Как изменится поместье беловежского Деда Мороза после реконструкции? Вот как сейчас выглядит резиденция

Двухмиллионного туриста встретили в поместье беловежского Деда Мороза. В этом сезоне белорусский волшебник принимал поздравления с двадцатилетием своей резиденции и встретил свыше 50 тысяч туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, в 2024 году как поместье, так и всю туристическую инфраструктуру национального парка ждет реконструкция. План развития рассчитан вплоть до 2030 года, а первые изменения можно увидеть уже сегодня. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Кадры октября, когда от прежнего входа, которому насчитывались десятки лет, не осталось и следа. Строители возвели новую браму. Отсылка к Каменецкой башне и будто намек − на страже редкой природы. Впереди ответственный момент − отделка. В дизайне акцент на натуральность.

Алексей Бегеза, начальник СУ-158 ОАО «Строительный трест № 8»:

Облицовка песчаником − это нижняя часть и весь практически фасад магазинов. Клееный брус и кровля − металлочерепица. Также декоративная штукатурка, LED-подсветка, элементы в виде герба и зубра. Это очень интересный проект, он не стандартный, поэтому приходится применять необычные решения как в организации строительства, так и в собственных технологиях.

Строят те же специалисты, которые возводили масштабный Западный обход в Бресте и даже БелАЭС. Рядом с брамой появится информационный центр, где посетители получат полный спектр услуг. Вскоре вырастут сувенирные лавки и билетные кассы по другую сторону. В национальном парке не скрывают: в дизайне ориентировались на создание нового трэвел-бренда, чтобы уже на входе туристы захотели делиться картинкой. Алексей Бегеза:

Окончание СМР − апрель 2024 года. Сейчас завершены объемы по каменной кладке, практически завершены объемы по кровле. Для всех работников гордость участвовать в строительстве, потому это свой труд увековечить на века. Строим не на один день, а надолго.

За 2023 год национальный парк посетили свыше 520 тысяч туристов, специалисты отмечают рост. А одним из самых популярных мест стала резиденция белорусского волшебника.

Этот зимний сезон − двадцатый для поместья белорусского Деда Мороза. В юбилей здесь приняли свыше 50 тысяч гостей из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Латвии и Польши. В эти даты встретили и двухмиллионного посетителя.

Оксана Богалейша, начальник отдела туризма, маркетинга и рекламы национального парка «Беловежская пуща»:

Мы растянули мероприятия на весь декабрь. Приезжали в поместье сказочные персонажи, а также на юбилейные мероприятия: Дед Мороз из Великого Устюга, байкальский Дед Мороз, Снегурочка из Костромы, Царевна-лягушка, Емеля и белорусские персонажи. Все они почтили своим присутствием Деда Мороза и с удовольствием встретились с гостями. К юбилею белорусский волшебник и сам получил подарок. Сегодня готовится проект обновления поместья Деда Мороза.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сотни тысяч фотографий именно с этим теремом разлетелись по всему миру. 20 лет беловежский Дед Мороз встречал гостей именно здесь. Но скоро все изменится. Терем расположится в самом сердце поместья, и теперь Дед Мороз сможет принять у себя туристов. Показать свой кабинет, спальню и тронный зал. К строительству планируют приступить уже в 2024 году. В этом сезоне туристы уже смогли оценить обновленные торговые ряды и кафе с пущанскими блинчиками, за которыми выстраиваются очереди. Их дизайн повторяет общую будущую концепцию.

Станислав и Алевтина Салейко, туристы (Казахстан):

Сказка. Хочется чего-то волшебного, поэтому сюда и приехали. Опять окунуться в детство и ребенку показать. Мы не были здесь ни разу, но увидели, что здесь что-то делают. Тут очень чисто. Просто мы приехали из другой страны и есть с чем сравнить. Мы в восторге!