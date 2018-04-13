Как изменился строительный рынок Беларуси к 2018?

Новости Беларуси. В Минске наградили лучшие строительные компании Беларуси по итогам 2017 года. В восьми номинациях боролись более сотни организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2017 год белорусские строительные предприятия увеличили экспорт стройматериалов, расширили географию поставок проектных и строительных услуг.