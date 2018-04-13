Прямой эфир

Как изменился строительный рынок Беларуси к 2018?

13 апреля 2018 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске наградили лучшие строительные компании Беларуси по итогам 2017 года. В восьми номинациях боролись более сотни организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2017 год белорусские строительные предприятия увеличили экспорт стройматериалов, расширили географию поставок проектных и строительных услуг.

Как изменился строительный рынок Беларуси к 2018?-1

Александр Кручанов, первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
В этом году объем строительства жилья увеличился. Сегодня 900 тысяч метров квадратных – это чисто с господдержкой (в два раза больше по сравнению с прошлым годом). И 4 миллиона жилья – это общий ввод по стране. Это реальные цифры и значительный толчок дал двести сороковой указ Президента, который позволил привлечь средства коммерческих банков.

Также в Беларуси упростили требования к индивидуальным предпринимателям и юрлицам, работающим в строительной сфере. Кроме того, отныне даже маленькие частные компании могут участвовать в строительстве более сложных объектов.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Фотофакт # Александр Кручанов

Другие новости рубрики

Все новости
Олег Новицкий о малой родине: «Я бы, всё-таки, хотел, чтобы Червень изменился»
12 апреля 2018 22:12

Олег Новицкий о малой родине: «Я бы, всё-таки, хотел, чтобы Червень изменился»

Новицкий о фото с МКС: «Так я и Червень нашёл. Понимаешь, куда уходит дорога от Минска, и делаешь снимки»
12 апреля 2018 21:59

Новицкий о фото с МКС: «Так я и Червень нашёл. Понимаешь, куда уходит дорога от Минска, и делаешь снимки»

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»
12 апреля 2018 21:52

«Пеленг» о новом космическом аппарате: «Создание фотоприёмных устройств, конструкций из углепластиковых материалов. Всё это отработано в Беларуси»