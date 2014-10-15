Как и какая музыка влияет на умственные способности человека?

Рок-н-ролл, джаз, панк, рэгги или старая добрая классика. Интернет полон полумифических исследований каких-нибудь заморских ученых о том, как музыка влияет на умственные способности. Проверить эти самые исследования или оспаривать их результаты не беремся. Но вот выяснить, что из утверждений можно считать непреложным фактом – это мы как раз можем. И начнем, конечно, с классики, ведь именно ей приписывают самые замечательные терапевтические свойства.

Оксана Белан, психотерапевт:

Большинство людей классическую музыку слушают, посещая театр, оперу, концерт. И это совершенно другая атмосфера. Мы позволили себе уделить время заботе о себе, удовольствию. И, конечно же, эта музыка принесет радость, расслабление, отвлечение. Если она вам нравится в принципе и вы получаете удовольствие, прослушивая классическую музыку, то, конечно, вы с ней расслабитесь и дома. Ежели вы ее никогда в жизни не слушали и она является немножко чуждой, то, возможно, она будет и раздражать.

Среди неоспоримых фактов о влиянии музыки на развитие человека есть такой: обучение игре на музыкальных инструментах в раннем возрасте благоприятно влияет на дальнейшее развитие ребенка.

Доказано, что дети, занимающиеся музыкой в течение хотя бы трех лет, превосходят своих сверстников сразу по четырем показателям: восприятие информации на слух, моторика, словарный запас и логическое мышление.

Оксана Белан, психотерапевт:

Основное, наверное, на что бы стоило обратить внимание, это то, как вы себя чувствуете при прослушивании той или иной музыки. Потому что на самом деле это самое главное. Какой ритм вас успокаивает, какая тональность вас успокаивает. Вам хотелось бы, чтобы музыка была сопровождена словами либо это просто музыкальное оформление. Вот это самые главные вещи, на которые стоит обратить внимание.

Впрочем, не стоит забывать: даже самая любимая музыкальная композиция не пойдет на пользу, если слушать ее слишком громко, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Громкий фоновый шум вызывает проблемы с обучаемостью и отвлекает от решения сложных задач.

Оксана Белан, психотерапевт:

Ежели музыка, которую вы хотите прослушать, сопряжена у вас с какими-то неприятными воспоминаниями в прошлом, то под такую музыку, даже если она мелодичная, успокаивающего темпа, вы все равно не расслабитесь, потому что она будет навевать эти тягостные воспоминания. И зачастую мы рекомендуем слушать вообще нейтральную музыку, например, нехарактерную для нашей страны. Это какие-то восточные мотивы, это музыка для медитаций (а это в основном индийская музыка), которая маловероятно связан с какими-то тяжелыми воспоминаниями. Музыка такого плана (монотонная, трансовая) позволяет автоматически телу перестроиться на ритм другого функционирования (более спокойного, размеренного) даже безо всякого вашего участия.