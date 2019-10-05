Как готовить чай по китайским традициям и сколько цветных пельменей приготовил повар? Праздник китайской культуры прошёл в Минске
Новости Беларуси. Чайная церемония, лирические стихи и дегустация цветных пельменей. В Верхнем городе праздник китайской культуры собрал сотни гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке организаторы развлекали песнями, танцами, уроками рисования иероглифов и мастер-классами по плетению браслетов.
Чайная церемония, уроки написания иероглифов и дегустация цветных пельменей. День культуры Китая проходит в Минске
А вот для истинных гурманов здесь подготовили настоящую полевую кухню с необычной едой. К примеру, с цветными пельменями. Это самый ходовой продукт на празднике. Их здесь приготовили сотни штук. Ко всему, знакомят гостей и с традициями чайной церемонии, представляют шесть сортов напитка.
Подробности у корреспондента Виктории Ходосок.
Пока в самом Китае продолжается тихая «Золотая неделя» – так китайцы на выходных после празднования Дня образования КНР, в Минске праздник в полном разгаре. Только у нас – День институтов Конфуция.
На главной сцене – танцы, песни, а возле – зоны активностей. Не умели рисовать иероглифы? Здесь научат. Их в языке – даже сложно подсчитать сколько – цифры расходятся. Но, как говорят сами китайцы, знать все не так уж и обязательно.
Ван Лэй, директор Института Конфуция при Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины:
Писать очень сложно. Но я думаю, что на китайском языке говорить намного легче. Легче, чем на русском. Потому что у нас, если вы знаете 1000-1500 иероглифов, уже можно в Китае спокойно жить, говорить, обращаться с людьми.
А это уже локация, где расскажут и покажут, как заваривать ароматный напиток. В чайной китайской церемонии много особенностей – выбор посуды, воды. Только представьте: на обычный пакетик с чаем уходит минут 5, по китайским традициям на рассыпной – в разы больше.
Аньци Чжан, преподаватель китайского языка:
Первый настой надо сразу вылить, потому что первая вода просто чистит наш чай. Это наш фильтр. Руками нельзя – есть зажим. Потом второй раз налить горячую воду.
Вкусно поесть здесь тоже можно. Смотрите – гастрономическая панорама. Постараться перепробовать можно всё. В павильонах на прилавках для изысканных гурманов – блюда с изюминкой.
Чжао Цинцю, заместитель председателя комитета Ассоциации Китайский компаний в Беларуси:
Наш ресторан национальной китайской кухни подготовил очень много традиционных блюд: арахис, курица с рисом, свинина с грибами и рисом. Но особенно я хочу рекомендовать цветные пельмени, которые собственный повар делает. Это ручная работа. Сегодня наш повар специально делал пельмени – 500 штук.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Но лучше длинных и вкусных слов о китайской еде, конечно, попробовать самой. Вот они цветные пельмени. Пробую. Вкусно.
Так праздник китайской культуры на время холодов ставит гуляния в Верхнем городе на паузу. А уже в 2020 году всех минчан и гостей города многие страны вновь пригласят к себе на праздник.