Как готовить чай по китайским традициям и сколько цветных пельменей приготовил повар? Праздник китайской культуры прошёл в Минске

Новости Беларуси. Чайная церемония, лирические стихи и дегустация цветных пельменей. В Верхнем городе праздник китайской культуры собрал сотни гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке организаторы развлекали песнями, танцами, уроками рисования иероглифов и мастер-классами по плетению браслетов.

А вот для истинных гурманов здесь подготовили настоящую полевую кухню с необычной едой. К примеру, с цветными пельменями. Это самый ходовой продукт на празднике. Их здесь приготовили сотни штук. Ко всему, знакомят гостей и с традициями чайной церемонии, представляют шесть сортов напитка.

Подробности у корреспондента Виктории Ходосок.

Пока в самом Китае продолжается тихая «Золотая неделя» – так китайцы на выходных после празднования Дня образования КНР, в Минске праздник в полном разгаре. Только у нас – День институтов Конфуция.

На главной сцене – танцы, песни, а возле – зоны активностей. Не умели рисовать иероглифы? Здесь научат. Их в языке – даже сложно подсчитать сколько – цифры расходятся. Но, как говорят сами китайцы, знать все не так уж и обязательно.