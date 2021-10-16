Как есть мёд, чтобы получить максимум пользы, и какой сорт картофеля выбрать? Фермеры раскрыли секреты

Новости Беларуси. Традиционные сельскохозяйственные ярмарки 16 октября собрали большое количество покупателей. Только на площадке в Уручье свою продукцию представили более сотни фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже не только овощи и фрукты. Здесь можно приобрести мясную и молочную продукцию, мед, саженцы. Есть на ярмарке и непродовольственная зона. Здесь изделия ремесленников, а также продукция отечественных фабрик. Спросом пользуются мед и зелень, особенно длинные очереди за рыбой.

Любовь Гордиевич, работник рыбхоза:

У нас карпы есть, амуры, толстолобы, караси, щучки, копченая в ассортименте тоже. Покупателей очень много, что привозим, все продаем.

Анатолий Куприянис, участник ярмарки:

Хочешь долго жить, надо с медиком дружить. Если для лечебных целей, то желательно медик ни с чем не разбавлять. Ложку меда берете, медик у вас во рту растаял, делаете небольшую паузу, почему – у вас возбуждаются все рецепторы во рту, идет активное всасывание всех целебных свойств меда. Ну а потом, минут через 5-10, можно запить чем хочешь – холодным, горячим и так далее.

Елена Крицкая, участник ярмарки:

Выращиваем мы в деревне Альбянка, в Несвиже у мамы свой участок, у моей тети в Логойске свой участок. Выращиваем все свое, все домашнее, стараемся привозить людям.

Николай Вечерко, участник ярмарки:

Некоторые покупатели приходят и, когда увидят такую морковку: «О, боже, какая это у вас кормовая морковка». Но я им объясняю: это же не кормовая, это столовая морковка, сорт – «Нантская». А кормовая выглядит вот так, она именно желтая.

Радуют и цены. Яблоки можно купить за полтора рубля, стоимость капусты, моркови и других овощей ниже магазинной. Самый популярный товар – конечно, картофель. У белорусов он признан вторым хлебом. Например, у одного из фермеров грузовик крахмального овоща разошелся за три часа. К слову, картофель и другие продукты доставляют ветеранам и пожилым людям.

Денис Боярчук, участник ярмарки:

По разваристости очень разная. Например, «Королева Анна» – это немецкий сорт, она желтая внутри, для жарки, картофель фри – вот это супер, в принципе, у нее. «Скарб» и «Ласунак» – это такие уже больше старые сорта, они по разваристости средние, то есть крахмала там достаточно, но ее и пожарить можно, то есть она не развалится и можно пожарить.

Владислава Кавкова, секретарь БРСМ «МГПК»:

Мы с ребятами каждую субботу приезжаем, помогаем ветеранам, пожилым людям, развозим картошку, лук, морковку, то, что понадобится.