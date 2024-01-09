Как часто белорусы сдают ненужную одежду? Провели соцопрос
Дана Вишневская, корреспондент:
Утилизация вещей – новый тренд. Более 2 000 килограммов одежды ежеминутно попадает на свалку. Какие же последствия у быстрой моды и что с этим делать?
Смена сезонов года всегда подталкивает нас к обновлению гардероба. Но как поступать со старыми вещами? Мы узнали, что делают минчане с ненужной одеждой.
Мы ненужные вещи всегда либо родственникам отдаем, если по возрасту подходит, а также у дочери в университете собирают вещи, курирует детский дом в Бегомле.
Я не сдаю ненужную одежду, потому что считаю, что она может мне пригодиться когда-нибудь.
Раньше отвозил маме на дачу, но в последнее время, живя в Минске, часто в торговых центрах можно найти различные урны, где можно сдать старую одежду, а в некоторых магазинах даже получить скидку на новую.
Подробности в видеоматериале.