Как часто белорусы сдают ненужную одежду? Провели соцопрос

Дана Вишневская, корреспондент:

Утилизация вещей – новый тренд. Более 2 000 килограммов одежды ежеминутно попадает на свалку. Какие же последствия у быстрой моды и что с этим делать?

Смена сезонов года всегда подталкивает нас к обновлению гардероба. Но как поступать со старыми вещами? Мы узнали, что делают минчане с ненужной одеждой.