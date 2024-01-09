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Как часто белорусы сдают ненужную одежду? Провели соцопрос

09 января 2024 09:39
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Дана Вишневская, корреспондент:
Утилизация вещей новый тренд. Более 2 000 килограммов одежды ежеминутно попадает на свалку. Какие же последствия у быстрой моды и что с этим делать?

Смена сезонов года всегда подталкивает нас к обновлению гардероба. Но как поступать со старыми вещами? Мы узнали, что делают минчане с ненужной одеждой.

Как часто белорусы сдают ненужную одежду? Провели соцопрос-1

Мы ненужные вещи всегда либо родственникам отдаем, если по возрасту подходит, а также у дочери в университете собирают вещи, курирует детский дом в Бегомле.

Как часто белорусы сдают ненужную одежду? Провели соцопрос-4

Я не сдаю ненужную одежду, потому что считаю, что она может мне пригодиться когда-нибудь.

Как часто белорусы сдают ненужную одежду? Провели соцопрос-7

Раньше отвозил маме на дачу, но в последнее время, живя в Минске, часто в торговых центрах можно найти различные урны, где можно сдать старую одежду, а в некоторых магазинах даже получить скидку на новую.

Подробности в видеоматериале.

# Экология # общество

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